West of Dead : Le jeu daté dans un trailer démoniaque avec la voix de Ron Perlman

Annoncé en même temps que la Xbox Series X, le twin-stick shooter West of Dead refait parler de lui aujourd'hui avec un tout nouveau trailer qui nous dévoile la date de sortie de ce jeu dont le héros est doublé par l'acteur Ron Perlman. Dans ce jeu au gameplay visiblement très nerveux, on va incarner WIlliam Masson, un mort revenu à la vie sous la forme d'un Ghost Rider, et dont la mission sera d'aller renvoyer en enfer les démons qui errent au purgatoire. Ce jeu aux graphismes BD et à l'ambiance western débarquera sur PC et Xbox One le 18 juin prochain.