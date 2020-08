West of Dead : un trailer rempli de citations de presse pour la sortie sur PS4

Quelques semaines après sa sortie initiale sur PC et Xbox One, West of Dead débarque enfin sur PS4, et pour l'occasion, Raw Fury nous dévoile un trailer de gameplay survolté rempli de citations de presse élogieuses. Rappelons qu'il s'agit d'un roguelite dans lequel le joueur va contrôler William Mason, un ancien Sheriff décédé, et revenu à la vie en tant que Ghost Rider afin de chasser les démons qui errent au purgatoire. On rappelle que le héros est doublé par l'acteur Ron Perlman (Sons of Anarchy, Alien 4, Le Nom de la Rose, Hellboy), ce qui donne un charme certain à l'ensemble. D'ailleurs, pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui est disponible à cette adresse.