Test Martha is Dead : un thriller psychologique ultra-choquant, à ne pas mettre entre toutes les mains

Le Test

Trop souvent les jeux d'horreur se résument à balancer des jumpscares à la tête des joueurs, et à se reposer sur l'obscurité et quelques hurlements pour créer une ambiance inquiétante. C'est efficace, mais vu et revu, notamment ces dernières années puisque cette recette a fait les beaux jours de nombreux streamers. Si à première vue Martha is Dead semble appartenir à cette triste catégorie, nous allons voir qu'en réalité il n'en est rien. De par sa narration, sa thématique principale et la sincérité de son propos, le jeu est plutôt à ranger aux côtés des meilleurs aventures narratives, malgré quelques défauts bien réels.

Le premier contact avec le jeu s'opère à travers un écran d'avertissement évoquant pêle-mêle anxiété, public adulte, récit dramatique, traumatismes psychologiques, automutilation, sang, démembrements, et défigurements de corps humains. Le ton est donné ! Et nous pouvons effectivement vous confirmer que Martha is Dead n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Les joueurs les plus jeunes ou les plus impressionnables peuvent, et doivent, passer leur chemin. Suite au message des développeurs que nous venons d'évoquer, la gueule cassée d'une certaine Giulia s'affiche en gros plan à l'écran. Cernes noirs, cicatrices et dents en métal trahissent un passé clairement douloureux, que la jeune femme va s'empresser de nous raconter et de nous faire jouer. Le premier flashback nous amène en 1929, alors que Giulia séjourne temporairement chez sa nourrice et fait référence à sa sœur jumelle Martha, ainsi qu'à la légende de la Dame en blanc, une jeune femme assassinée dont l'esprit ressurgit régulièrement pour engloutir d'autres demoiselles dans un lac. Tout le reste de l'aventure se déroule en juillet 1944 dans la campagne italienne, mais nous n'allons pas plus détailler le scénario, car le jeu enchaîne twist sur twist et laisse même la place à une interprétation relativement libre des événements.







C'est l'une des forces de l'expérience, qui profite également du contexte historique de la seconde guerre mondiale. Alors que ce dernier est trop souvent utilisé comme thème central des jeux, il sert ici uniquement de cadre général et permet de donner du relief et de l'humanité aux personnages. Giulia est d'ailleurs la fille d'un général nazi (plusieurs croix gammées sont visibles ici ou là), mais ce sujet sensible est traité avec subtilité. Au lieu de verser dans le manichéisme primaire, les développeurs semblent vouloir nous rappeler que les soldats allemands étaient des êtres humains avant tout, et que les drames et les souffrances sont présents dans les deux camps lors d'un conflit. L'absurdité de la guerre est ainsi dénoncée subtilement tandis que, de manière un peu plus anecdotique, l'année 1944 nous permet de profiter du charme suranné des téléphones à cadran, des jouets en bois, des lampes à gaz ou encore (et surtout) du matériel photographique d'antan.





GIULIA PASSION PHOTOGRAPHIE





La prise et le développement de clichés est en effet l'élément de gameplay principal de l'aventure qui, en dehors de cela, tendrait plutôt vers le Walking Simulator. Giulia est équipée d'un appareil Rolleicord de 1940, ce qui donne l'occasion au joueur de prendre des photos librement ou en fonction de ce que lui demandent les petites quêtes présentes dans l'aventure. Fort heureusement, il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour obtenir une image ! Siècle dernier et matériel analogique obligent, il y a plusieurs étapes à respecter avant d'obtenir un quelconque résultat. Au moment de la prise de vues, il faut non seulement cadrer correctement le sujet mais également veiller à obtenir une bonne exposition et une mise au point correcte. Différents réglages sont disponibles pour cela (vitesse d'obturation, ouverture, mollette de mise au point), secondés par plusieurs accessoires plus ou moins optionnels (pellicules ISO, lentille infrarouge, filtres de différentes couleurs, trépied, flash…). Le développement s'effectue quant à lui plus tard, dans une chambre rouge. Il s'agit alors d'utiliser un agrandisseur pour projeter correctement l'image de la pellicule sur le papier, de réaliser une nouvelle mise au point, puis de développer le cliché définitif à l'aide de produits chimiques.







Vous n'y connaissez rien en photographie et trouvez tout cela bien compliqué ? Pas de panique, les développeurs ont réussi à obtenir un bon compromis entre accessibilité et réalisme. Tout est correctement expliqué, les commandes sont simplifiées, il est possible de ne pas utiliser la plupart des accessoires, et les temps morts ont été raccourcis au maximum. Le développement utilise par exemple un seul bain au lieu de trois. Mais les trois bacs restent présents à l'image, et cette simplification est reconnue dans un message de didacticiel. Les amateurs de photographie ne seront donc pas choqués par ces concessions qui, finalement, leur profitent aussi en tant que joueurs. Le jeu nous gratifie également de deux ou trois séquences d'envoi et de décodage de messages en morse, qui trouvent également le juste milieu en matière de "gamification". Le reste du gameplay est en revanche assez rudimentaire, puisqu'il suffit d'observer des éléments de décors, de lire des documents et de ramasser quelques rares objets pour progresser dans l'aventure. Il y a bien quelques QTE à effectuer de temps à autres, mais ces petites manipulations de manette ou de souris à remplir sur commande ne sont pas très intéressantes, leur exécution n'étant ni très intuitive ni très fluide. Des QTE de base quoi…





GIULIA'S SACRIFICE