Martha is Dead censuré sur PlayStation pour sa scène du cadavre à mutiler : Sony a-t-il raison ?

Giulia, fille d’un haut gradé de l'armée nazi, découvre un jour de juillet 1944 le corps noyé de sa jumelle Martha

. Elle décide alors d'enquêter sur sa mort qui va l'entraîner dans des zones d'ombre de sa vie. Si le titre tire son essence de scènes chocs, pour le comité de PlayStation, certaines de ces séquences atroces vont beaucoup trop loin et nécessitent d'être retouchées. C'est en effet ce que l'éditeur Wired Productions et le studio LKA ont annoncé sur leurs réseaux sociaux pour préciser que le jeu sera édulcoré sur PS5 et PS4.





Pour l'heure, aucun détail sur ces scènes censurées ont été détaillées (on ne sait pas combien et dans quelle mesure), mais toujours est-il que d'après les experts et ceux qui ont déjà joué aux démos sur PC, il est évident que le moment où Giulia découpe le visage sur le cadavre de sa scène pour ensuite se l'appliquer sur elle fait forcément partie des moments les plus glauques du jeu. Si de nombreuses personnes ont défendu bec et ongle les développeurs à qui on prive l'intérêt de leur titre et dénature le propos de leur oeuvre, pour d'autres intervenants, cette censure est totalement justifiée. Non seulement, le jeu est graphiquement insoutenable pour certains, mais en plus, le fait qu'il faille mimer l'action de découper le visage de sa propre soeur depuis son cadavre et lui arracher par la suite relève purement et simplement du sadisme virtuel. Il n'est pas interdit que d'autres séquences soient retouchées, et il faudra attendre la sortie du jeu pour en avoir le coeur net. A ce propos, les versions PS5 et PS4 auront quelques semaines de retard par rapport aux autres plateformes, afin de laisser le temps aux développeurs d'apporter leurs retouches.





