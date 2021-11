Test Mario Party Superstars : le menu best-of à la sauce Nintendo

Le Test

Commençons par rappeler brièvement le concept de Mario Party à ceux qui vivent dans une grotte. Il s'agit d'un jeu de société proche du jeu de l'oie, où chaque joueur avance à son tour après avoir lancé des dés. Certaines cases rapportent de l'argent, d'autres en coûtent, et d'autres encore déclenchent différents événements spéciaux. Une fois que tout le monde a joué et qu'un tour global se termine, un mini-jeu pioché au hasard permet à tous les joueurs de s'affronter et de remporter des pièces supplémentaires. L'argent sert à acheter des étoiles, le gagnant ultime étant celui qui possède le plus de ces sésames scintillants. Voilà pour les grands principes, qui placent Mario Party Superstars à mi-chemin entre un jeu de plateau traditionnel et un WarioWare. Ce nouveau volet a la particularité de rendre hommage aux précédents épisodes, notamment les plus vieux sortis sur Nintendo 64. Les mini-jeux et les différents plateaux surgissent donc du passé, mais ont naturellement été remis au goût du jour graphiquement. Qu'il s'agisse des plateaux en eux-mêmes, des personnages qui se déplacent dessus, ou encore des mini-jeux affichés en 3D temps réel, les visuels sont toujours très propres.







Les animations dynamiques, les bruitages rigolos, et l'interface qui double le texte par de nombreuses icônes permettent par ailleurs aux joueurs les plus jeunes de s'amuser autant que les adultes. L'accessibilité est totale, car même les mini-jeux sont précédés d'un écran interactif complet. Ce dernier précise non seulement les règles de l'épreuve à venir, mais permet également de la tester sans aucun chargement ni pression d'aucune sorte. Bon point également pour la possibilité de personnaliser chaque partie avant de la lancer (nombre de tours, phase d'étoiles bonus, explications, handicap, genre de mini-jeux) et l'option permettant de prolonger une partie en cours si tout le monde le souhaite. De manière plus anecdotique mais relativement sympathique, le jeu dispose d'un système d'autocollants, que chaque joueur peut afficher à l'écran lorsqu'un autre participant à la main.





ILS SONT VENUS, MAIS IL NE SONT PAS TOUS LÀ