Test GetsuFumaDen Undying Moon : Konami a enfin son Dead Cell et le challenge est de taille !

Le Test

Getsu Fūma Den, vous connaissez ? A moins d'être un vieux croulant ou un passionné de rétrogaming, il y a peu de chances… Ce jeu d'action-aventure est en effet sorti en 1987 (oui, il y a presque 35 ans) et uniquement au Japon. Autant dire qu'il ne s'agit pas de la licence la plus "bankable" de Konami. Et pourtant, l'éditeur nippon a choisi de ressusciter la bête ! Mais en 2021, ce successeur spirituel renouvelle totalement les mécaniques d'antan et adopte les codes du rogue-like, façon Dead Cells.

Comme son modèle (nous parlons bien ici de Dead Cells et non de Getsu Fūma Den), GetsuFumaDen : Undying Moon est disponible dans un premier temps en accès anticipé. Vous pouvez donc d'ores et déjà vous le procurer, mais les développeurs annoncent que la version finale ne sortira que dans un an environ. Pour une fois, cette incertitude typique des jeux accessibles en "early access" est plutôt de nature à nous rassurer qu'à nous inquiéter. En effet, nous allons voir que les défauts du jeu sont justement les plus susceptibles d'être corrigés dans les mois à venir, tandis que ses qualités actuelles seront forcément conservées. Il y a donc toutes les raisons d'être optimistes, même si le jeu ne se destine pas à tout le monde. Mais avant d'aborder les sujets les plus épineux, ne boudons pas notre plaisir et évoquons sans tarder la sublime direction artistique de ce rogue-like. Inspirés par le mouvement artistique ukiyo-e, les graphismes prennent la forme de véritables estampes japonaises. Qu'il s'agisse des personnages (en 3D mais qui se déplacent uniquement latéralement) ou des décors, tous les éléments visuels nous donnent l'impression d'évoluer dans des peintures et gravures d'époque. Pour peu que vous soyez sensibles à cette esthétique très particulière, vous avez la garantie d'en prendre plein les yeux en permanence.







La réussite de cette direction artistique atypique concerne également le bestiaire, pioché dans le folklore du Japon médiéval et fantastique. Esprits maléfiques en pierre, soldats-squelettes, wanyūdō (tête volante et terrifiante insérée dans une roue de char à bœufs), oni (démon cornu aux griffes et dents acérées), nurarihyon (vieil homme fantomatique) et autres créatures malsaines forment une armée d'adversaires vicieux, qu'on prend grand plaisir à rencontrer du fait de leur aspect physique très particulier, qui tient autant de la beauté que de la laideur. Pour couronner le tout, les boss s'avèrent parfaitement à la hauteur de nos attentes. Ils sont beaux, gros, impressionnants et dotés de schémas d'attaque intéressants, que l'on décrypte sans trop de mal mais qui offrent tout de même un défi suffisamment relevé.







IL Y A LA BONNE DIFFICULTÉ ET LA MAUVAISE DIFFICULTÉ...





Les joueurs en mal de challenge apprécieront d'ailleurs le niveau de difficulté globalement élevé. A la fois pour de bonnes et de mauvaises raisons. L'aspect positif provient de l'intransigeance des combats, qui nous oblige à rester en permanence sur le qui-vive. Recevoir deux ou trois coups peut suffire pour nous faire passer instantanément de vie à trépas. Il est donc important de maîtriser au mieux les différentes mécaniques, qu'il s'agisse du saut, du double saut, du piétinement (une chute à impact) ou encore de la roulade d'esquive. Il ne faut pas négliger non plus les attaques spéciales des armes principales (katanas, ombrelles de combat, lames doubles, bracelets de mana, lances, gourdins...) ainsi que l'utilisation des armes secondaires (arcs, fusils, kunais, sphères explosives, chausse-trappes…), extrêmement puissantes mais dont les recharges ou munitions s'avèrent limitées. Une mécanique de transformation démoniaque est également présente. Si l'on enchaîne suffisamment d'attaques sans prendre aucun dégât, notre héros change d'apparence et devient plus puissant. Pour conserver cet état, il faut continuer à vaincre régulièrement des ennemis et ne subir aucun dégât.









