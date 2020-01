Test Dr. Kawashima sur Switch : rien de neuf, docteur ?

Le Test

Sans l’avoir vu ni même testé l’une de ses fameuses expériences, on connait tous le fameux Dr. Kawashima : voilà maintenant quinze ans que ce neuroscientifique japonais nous sort son Programme d’Entraînement Cérébral à toutes les sauces chez Nintendo (entre autres). Il faut dire qu’il a raison, le bonhomme, puisqu’avec plusieurs dizaines de millions de ventes à son actif, la saga fait partie des plus gros best-sellers de l’histoire du jeu vidéo. Forcément, la populaire Switch n’allait pas être épargnée et nous voici avec une version toute fraîche et exclusive, truffée de tests aux propriétés mentalement dopantes et autres analyses douloureuses de votre caboche. Un bon cru capable de rassasier votre matière grise ?

Si Luc Besson nous a bien bassiné avec les 90% inoccupés de notre cerveau, le Dr. Kawashima, lui, prend une autre directive : après 20 ans – l’âge cérébral optimal – nos facultés s’amenuisent, du moins généralement. C’est peut-être vrai, peut-être faux : en tout cas, cela offre un merveilleux prétexte pour nous faire progresser dans l’optique d’une deuxième jeunesse. Ainsi, on notera l’intégration d’une vingtaine de mini-jeux aux vertus diverses, sensés agir sur certaines parties du ciboulot, portés par une évaluation quotidienne : en résulte « l’âge de votre cerveau », celui qui vous rappelle, souvent, que vous êtes à la ramasse.



DR. Q.I-SHIMA

Programme d’Entraînement Cérébral du Dr. Kawashima pour Switch (merci pour le nom à rallonge) se divise en deux parties : le Jeu rapide et l’Entraînement Quotidien. Le premier, comme son nom l’indique, offre des mini-jeux à dévorer instantanément seul, avec des amis ou en famille : c’est aussi le seul morceau du jeu que l’on peut faire en mode Dock – c’est-à-dire avec la console connectée au téléviseur. Six épreuves, dont trois multijoueurs, composent alors le Jeu rapide : c’est assez peu, on ne va pas se le cacher, mais heureusement efficace. Le jeu de pierre feuille papier ciseaux revisité ou le calcul digital, par exemple, font usage des caméras infrarouges situées sur chaque Joy-Con, permettant de reconnaître immédiatement les formes de nos mains avec précision. Le level de drapeau, qui demande à mémoriser une chorégraphie, s’appuie sur la simple fonction gyroscopique des pads tandis que les exercices restants, le comptage de boîtes et d’oiseaux (retenir le nombre de formes en question affichées) use des boutons traditionnels. Le tout s’avère bien fait, plus difficile qu’il n’en a l’air aussi, mais aussi relativement superficiel : on en a fait très, très vite fait le tour et l’on n’aurait pas craché sur le triple de contenus.



QUE LA FORCE (CÉRÉBRALE) SOIT AVEC TOI

Bien sûr, force est de constater que le cœur du soft ne réside pas dans le Jeu Rapide mais bel et bien dans l’Entraînement quotidien : c’est là qu’il est possible d’inscrire son profil et d’opter pour un entraînement régulier et, peut-être, conserver/regagner sa vigueur d’antan. Ici, les résultats ne sont enregistrés qu’une seule fois par jour mais les épreuves peuvent être répétées autant de fois que voulu : l’Évaluation, qui se charge de donner votre âge cérébral, s’axe ainsi autour des trois points centraux que sont le self-control, la vitesse de traitement et la mémoire à court terme. Dans chacune de ces disciplines, un mini-jeu est choisi au hasard – relier des points dans une suite logique, compter jusqu’à 120 le plus rapidement possible à voix haute, retenir le maximum de mots sur les vingt-cinq affichés, etc. - pour aboutir sur une estimation de vos performances. C’est assez stimulant, parfois vexant, certainement pas révolutionnaire par rapport aux précédents jeux de la franchise mais toujours amusant. À chaque jour que l’on fait cette Évaluation, on débloque un jeu à faire dans la partie Entraînement (pour un total de treize) : on y retrouve également certains défis des trois catégories susmentionnées, comme le calcul mental… mais, malheureusement, pas tous. Et c’est assez dommageable, car on se retrouve très vite à faire le tour de ce que propose ce bon vieux Dr. Kawashima.



L'ÂGE NE FAIT PAS LE MOINE

Mais parce que « la qualité vaut mieux que la quantité », encore faut-il déterminer si le contenu s’inscrit dans cette voie précise. Autant de nombreux jeux s’avèrent bien pensés et efficaces, autant une tare technique vient, souvent, entacher le tout : la reconnaissance manuscrite. Vendue avec un stylet plutôt agréable à prendre en main, cette exclusivité Switch fait ainsi usage de la reconnaissance tactile pour bon nombre de défis dont les calculs mentaux : seul hic ? Le logiciel ne reconnait pas très bien notre écriture, au point même, souvent, de nous faire arracher nos propres cheveux. On s’est ainsi retrouvé à devoir réécrire un chiffre cinq, dix, quinze fois, au point même de se demander si le problème provient bien du jeu ou de notre esprit tordu (on vous voit venir : non, nous n’étions pas défaillants) pour arriver, ainsi, sur un résultat complètement faussé. Un souci malheureusement récurrent, apparaissant visiblement à tous les joueurs s’étant déjà essayés aux exercices en question. La lose.





Une technique assez fragile de côté-là, donc, mais qui n’enlève en rien la pertinence de l’ensemble des jeux proposés. Il faut bien le dire, le soft de Nintendo propose globalement des challenges assez séduisants, plutôt motivants même, qui devraient convenir à tous ceux désirant se remettre au boulot de façon légère et ludique. On retrouve aussi certains classiques – des sudokus ou le Bactéricide, un Dr. Mario bis – pour convenir aux amoureux de casse-têtes : une expérience globale à savourer chaque jour, à petite dose, et surtout à petit prix. Avec ses imperfections, et ce malgré son prix de départ à 26,99 euros, on vous conseille vivement d’aller fouiner sur le net pour trouver quelques affaires intéressantes sans trop de difficulté.