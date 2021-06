Tekken X Street Fighter : le jeu est mort, mais pas trop quand même, les cafouillages de Katsuhiro Harada

Le projet Tekken X Street Fighter est ce qu'on appelle dans le jargon du jeu vidéo une belle arlésienne. Lancé en parallèle du développement de Street Fighter X Tekken en 2010, ce deuxième cross-over devait être la version imaginée par Namco et de sa tête pensante de l'époque côté jeux de baston, à savoir Katsuhiro Harada. Mais très rapidement, le producteur japonais a été pris à la gorge par d'autres projets, qui ont à chaque fois repoussé le jeu. Bien évidemment, le sujet revient sur le tapis à chaque fois que Harada est interviewé par des passionnés de la série et pendant des années, ce dernier a toujours soutenu vouloir aller au bout du projet. Jusqu'à il y a quelques heures, où lors d'un talk-show, ce dernier a confirmé que ce Tekken X Street Fighter ne verra finalement jamais le jour, puisqu'il a été purement et simplement annulé. Il explique le développement du jeu en était à 30% et qu'ils avaient travaillé dur pour un rendu dont ils étaient assez fiers.





J'aurais aimé pouvoir vous montrer les personnages, mais aussi le reste. On avait des modèles vraiment réussis. J'avais vraiment envie de vous dévoiler Chun-Li et tous les personnages. Le rendu des personnages féminins était vraiment bon, mais aussi les concept arts... Quel gâchis, tant d'artistes ont apporté leur contribution... J'espère pouvoir les montrer un jour, mais Street Fighter est une licence Capcom, donc cela ne dépend pas que de nous.



Difficile donc de ne pas partager cette tristesse, même si les interventions régulières de Katsuhiro Harada ne laissaient peu de place à la sortie d'un tel jeu. On se souvient qu'une étude de marché avait été par le passé, à la fois par Capcom et Namco pour savoir si sortir le jeu était fiable et les résultats n'allaient pas dans leur sens. Et les excellents chiffres de ventes de Tekken 7 (plus de 7 millions de copies vendues à ce jour) obligent le producteur a continuer à alimenter le contenu de ce dernier.







Toutefois, retournement de situation, puisque fort des propos de Katsuhiro Harada qui ont été traduits visiblement maladroitement, ce dernier a décidé dans la foulée de réagir sur Twitter en expliquant que les sous-titres de l'émission étaient pour certains incorrects, avec même quelques contre-sens. En gros, la situation autour de Tekken X Street Fighter n'est pas plus alarmiste qu'elle ne l'était auparavant et que vraisemblablement, le projet est toujours considéré comme étant "en attente" et non "mort et enterré" comme on aurait pu le comprendre. Véritable contre-sens dans la traduction ou damage control de la part de Harada, on vous laisse le choix de juger par vous-même.