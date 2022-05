Techland : le studio derrière Dying Light travaille sur un Action-RPG open world ambitieux, 1ère image

Avec plus de 20 millions d'exemplaires pour le premier Dying Light et 5 millions de copies de vendues pour sa suite Dying Light 2 en seulement 3 semaines d'exploitation, Techland pourrait miser sur la sécurité et se lancer dans la production d'un troisième épisode. Il n'en est rien puisque le studio polonais vient de déclarer être entrer en pleine production d'un nouveau titre, un Action-RPG en monde ouvert ambitieux qui va se doter des meilleurs éléments du studio. L'équipe est même appelée à grossir et les embauches sont ouvertes pour celles et ceux qui souhaitent participer à l'aventure. En attendant, Techland nous fait savoir que l'équipe compte déjà dans ses rangs des vétérans de l'industrie, dont voici la liste prestigieuse :

Karolina Stachyra - Narrative Director qui a déjà travaillé pour CD Projekt Red sur The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt et ses DLC.



Arkadiusz Borowik - Narrative Lead qui a déjà travaillé pour CD Projekt Red sur The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt et ses DLC.



Bartosz Ochman - Open World Director, qui a déjà travaillé sur Cyberpunk 2077 et The Witcher 3: Wild Hunt.



Mario Maltezos - Directeur créatif expérimenté, il a travaillé avec des entreprises comme Ubisoft (Prince of Persia : The Sands of Time), Warner Bros (Mad Max) et Microsoft.



David McClure - Lead Game Designer précédemment associé à Arkane Studios (Deathloop), Deep Silver et Playground Games.



Kevin Quaid - Lead Animator avec plus de 8 ans d'expérience chez Guerilla Games qui a travaillé sur des titres tels que Horizon Zero Dawn et son extension The Frozen Wilds.





Marcin Surosz - Lead UI/UX Designer qui a une capacité remarquable à identifier les besoins des joueurs, anciennement de People Can Fly.

Evidemment, pour l'heure, aucun détail sur cet Action-RPG open world n'a filtré si ce n'est cet artwork qui laisse présager des décors naturels à consonance fantastique.