Team Fortress 2 : le jeu est attaqué par des armées de bots agressifs

Mauvaise nouvelle pour les joueurs amateurs de Team Fortress 2 (et ils sont encore nombreux), car le jeu fait l'objet d'incessantes attaques de bots depuis le mois de mars dernier, tandis que la réaction de Valve se fait attendre. En effet, l'immense majorité des serveurs qui hébergent le matchmaking casual sont remplis de ces fameux lag-bots. Il s'agit de robots qui jouent en lieu et place d'un joueur, et qui sont particulièrement frustrants. Non content d'utiliser un aimbot et de tuer tous les joueurs à une vitesse hallucinante, ces programmes malveillants font aussi crasher les serveurs lorsqu'ils sont expulsés à la suite d'un vote des joueurs.

Le problème est donc particulièrement insoluble, puisque soit les joueurs jouent dans d'atroces conditions, soit ils ne jouent plus du tout. Pire, alors que ces robots étaient affublés de noms qui ne laissent pas place à l'interprétation (genre "COVID-19 // Lag-Bot"), ces derniers semblent désormais prendre des pseudos bien plus génériques. Impossible donc de savoir immédiatement si un serveur est concerné par le problème en jetant un oeil à la liste des joueurs présents. La seule lueur d'espoir vient des serveurs de la communauté qui semblent être épargnés par le phénomène, mais qui nécessitent de passer par l'outil de recherche de serveur.