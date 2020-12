Taxi Chaos : voici la suite spirituelle de Crazy Taxi adoubée par SEGA, images et trailer

Alors que SEGA continue de faire la sourde-oreille concernant le retour (ou un remake) de Crazy Taxi, deux jeunes studios indépendants ont décidé de proposer leur version du jeu de course arcade qui a tant bercé les joueurs dans les années 90. C'est à partir de ce postulat qu'est né Taxi Chaos, un titre fraîchement annoncé et développé conjointement entre Lion Castle et Team6 Game Studios. Ensemble, les deux studios espèrent faire revivre la licence en proposant une "une réinterprétation fraîche et moderne des jeux de courses de taxi". En jetant un oeil aux premiers screenshots et au trailer, on est évidemment plus proche du plagiat que du simple hommage, sauf qu'à la différence d'autres jeux, Taxi Chaos a reçu la bénédiction de SEGA qui se place d'ailleurs en tant que distributeur du jeu au Japon et d'autres pays en Asie. En Europe, notamment en Espagne, c'est Mindscape qui se chargera de la distribution. Toujours est-il que l'annonce de ce Taxi Chaos est une belle aubaine, d'autant que la sortie n'est pas très éloignée, le jeu arrivant le 23 février 2021 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.