Taxi Chaos : ce clone de Crazy Taxi est disponible, voici son trailer de lancement

C'était en décembre dernier, on apprenait l'existence de Taxi Chaos, un ersatz du Crazy Taxi de SEGA développé par deux jeunes studios indépendants, sans doute fan du jeu d'arcade des années 90. Et bien sachez que ce Taxi Chaos est d'ores et déjà disponible en téléchargement sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, via les plates-formes en ligne respectives. Evidemment plus proche d'un rendu mobile que d'un vrai jeu console de salon, Taxi Chaos va tenter de se démarquer par son gameplay fun et sans prise de tête. On espère que des nouveautés sont prévues dans le jeu et qu'il ne s'agit pas uniquement d'un plagiat bête et méchant du jeu de SEGA. D'après les rumeurs, ce Taxi Chaos aurait été adoubé par SEGA. Vrai ou faux ? L'avenir nous le dira...