Synduality : un nouveau jeu de mécha par Bandai Namco, première vidéo post-apo

C'était peut-être le jeu le moins hypant du State of Play du 14 septembre 2022, Synduality est en réalité le nouveau projet de Yosuke Futami, qui a travaillé pendant de nombreuses années sur la série Sword Art Online. Prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, ce jeu d'action où l'on va diriger un mécha contrôlé par un jeune homme psychologiquement fébrile se déroule dans un futur dystopique (année 2222) où la pluie toxique et les créatures déformées font des ravages sur le monde. Face à ce monde post-apo, l'Humain cohabite avec la robotique et leur IA depuis un bon moment. S'ils vivent ensemble, une question demeure, ont-ils la même croyance sur les sentiments ou le sens de l'émotion ? Peuvent-ils se mélanger ? Voilà les thématiques de ce jeu qui arrivera courant 2023 si tout se passe bien. Yosuke Futami s'est associé à deux célèbres designers pour l'épauler, à savoir Neco (pour la conception des personnages) et Gyobu (pour la conception des mechs), histoire de donner de la consistance et de la crédibilité à son récit.

Pour ce qui est du gameplay, on va donc jouer le rôle de Drifters, qui gagne sa vie en collectant des cristaux AO ; une ressource rare qui ne peut être obtenue que dans un environnement hostile. Chaque mission s'effectue à bord d'un mécha, appelé le Cradle Coffin, qui est un véhicule armé très mobile qu'on va pouvoir personnaliser, aussi bien dans son apparence qu'avec les armes qu'on pourra lui octroyer. Drifters sera accoompagné d'une IA partenaire, Magus, qui sera là pour donner des instructions, des conseils et des avertissements pour faire face à chaque situation. Elle sera matérialisée par une enveloppe holographique qui suivra de près le Cradle Coffin. Si Synduality possède son mode histoire, des modes coop' et PvP sont également prévus, jouables en ligne. La sortie de Synduality est attendue pour 2023.