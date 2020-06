SYN : l'open-world cyberpunk par Tencent se dévoile, première présentation

Toujours bien décidé à conquérir le public occidental en surfant sur les tendances du moment, les très puissants Chinois de chez Tencent viennent de lever le voile sur SYN, un FPS en monde ouvert aux forts accents cyberpunk et développé en interne.Pour le moment, peu d'informations nous sont communiqués si ce n'est qu'il sera possible de personnaliser en profondeur les personnages et les véhicules : la firme vient justement d'en présenter une démo technique tournant sous l'Unreal Engine 4, entièrement axée sur le customisation. Pour ce qui est de gameplay pur et dur, donc, on repassera : le projet ne dispose d'aucune date de sortie pour le moment et l'on ne sait pas non à quelles plateformes il se destinera. Patience, patience...