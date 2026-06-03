Stuntman Hollywood : la licence culte relancé avec Fast & Furious, K 2000 et Retour vers le futur

Après de longues années d'absence, la franchise Stuntman s'apprête à faire son grand retour sur le devant de la scène avec Stuntman Hollywood, un nouvel épisode développé par Saber Interactive, le studio derrière Warhammer Space Marine 2 entre autres. Présenté lors du State of Play du 2 juin 2026, le jeu entend moderniser la formule qui avait fait le succès de la série tout en conservant ce qui la rendait unique, à savoir l'art de réaliser des cascades automobiles spectaculaires sous la pression constante des caméras et du réalisateur. Cette fois-ci, le studio bénéficie d'un atout majeur grâce à l'utilisation de licences officielles issues du catalogue Universal Pictures et NBCUniversal. Les joueurs pourront ainsi participer à des tournages inspirés de franchises emblématiques comme Fast & Furious, K-2000, Miami Vice, Retour vers le futur, K2000, Mad Max ou bien encore Death Race. Le célèbre véhicule K.I.T.T., la DeLorean de Marty McFly et de nombreuses autres voitures iconiques seront directement jouables, aux côtés de supercars modernes, de muscle cars américaines, de motos et même de véhicules plus inattendus comme un bus scolaire.









Le concept restera évidemment fidèle à l'ADN de Stuntman et chaque mission va placer le joueur dans la peau d'un cascadeur chargé d'exécuter une série de manœuvres extrêmement précises au milieu d'explosions, de bâtiments qui s'effondrent et de séquences d'action dignes des plus gros blockbusters hollywoodiens. Dérapages millimétrés, sauts spectaculaires, conduite sur deux roues ou collisions contrôlées devront être réalisés dans un temps limité et avec un nombre restreint de prises, sous peine de devoir recommencer la scène. Saber Interactive explique s'être inspiré à la fois des anciens Stuntman, mais également de références comme Burnout ou Split/Second pour retrouver ce mélange unique de vitesse, de tension et de destruction spectaculaire. Chaque film sera découpé en plusieurs épisodes proposant des environnements, des véhicules et des mécaniques spécifiques afin de renouveler constamment l'expérience.







On apprend sinon que la progression reposera sur un système d'étoiles qui va récompenser aussi bien la précision des cascades imposées que la créativité des séquences libres. Ces récompenses permettront de gravir les échelons d'Hollywood, de débloquer de nouveaux véhicules, des plateaux de tournage toujours plus ambitieux et de remplir progressivement un garage qui servira de vitrine à toute la carrière du joueur. En complément de la campagne principale, plusieurs modes supplémentaires sont annoncés, avec des défis spéciaux, des arènes et des séquences alternatives destinées à prolonger la durée de vie du jeu. Stuntman Hollywood est actuellement en développement sur PC, PS5, et Xbox Series X|S, mais aucune date de sortie n'a encore été communiquée, mais le jeu peut déjà être 'wishlisté'.















