Street Fighter : Mr. Bison vu par l’illustrateur de GOD OF WAR, ça vaut le détour

L'industrie du jeu vidéo regorge de talents indiscutables dont fait indéniablement partie Raf Grassetti : non content d'être un illustrateur de renom, c'est également l'Art Director du dernier et fantastique God of War et, plus que jamais, le bonhomme a prouvé maintes fois son talent. De temps à autre, il se permet la publication de quelques œuvres personnelles dont la plus récente titille notre fibre vidéoludique : un portrait majestueux et non pas moins machiavélique de notre cher Mr. Bison, icône de Street Fighter.Dans un cas aussi précis, l'image vaut mieux que les mots et nous proposons de jeter un œil à son travail ci-dessous : notons que ce n'est pas la première fois que Grassetti attire notre curiosité puisqu'il y a un an, il revisitait les personnages Mario à sa sauce (ou encore les Avengers ) et le résultat était déjà tout à fait admirable.