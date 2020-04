Stranded Deep : un nouveau trailer avec un requin marteau et un poulpe géant

Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas entendu parler de Stranded Deep, ce jeu de survie où l'on incarne une sorte de Robinson Crusoe moderne qui va se retrouvé isolé sur une île paradisiaque. Et pour cause, le jeu devait sortir le 9 octobre 2018 lorsqu'il battait pavillon Telltale à l'époque. La société ayant fait failite, le jeu a naturellement disparu des écrans radar, jusqu'à refaire surface aujourd'hui. Et bien sachez que le jeu est désormais disponible, à la fois sur PC, PS4 et Xbox One et les développeurs viennnet de balancer un trailer de lancement qui nous remet dans cette ambiance de Paradis sur Terre. De quoi nous évader le temps de quelques instants en cette période de confinement.Comme vous pouvez le constater, le sable est fin, les cocotiers légion et l'eau cristalline et turquoise comme il faut. Mais cette ambiance reposante cache surtout de gros problèmes existentielles. Déjà, il va falloir se méfier de la faune, avec la présence d'animaux hostiles (requins et poulpes dans l'eau), araignées, serpents, mais aussi de la flore avec des végétaux parfois pas comestibles. Il faudra alors faire attention pour ne pas mourir en deux-deux, sachant qu'il faudra bâtir un cabanon pour se protéger des intempéries, faire le feu, se nourrir convenablement, mais aussi tenter de partir de ces lieux pour regagner la civilisation.La sortie de Stranded Deep est donc effective depuis aujourd'hui sur PC, PS4 et Xbox One. Avis aux intéressés.