State of Decay 3 : le jeu dévoilé sur Xbox Series X dans un trailer frissonnant

On sait depuis un bout de temps que State of Decay 3 est en développement et, très clairement, on s'attendait un peu à ce qu'il soit dévoilé ce soir lors du Xbox Games Showcase : ça n'a donc pas manqué et Microsoft vient de lâcher un premier et somptueux trailer de ce titre de survie qui, on le rappelle, prend place dans un lieu ravagé par une épidémie de zombies. À la différence près que pour ce troisième opus, les animaux eux-aussi peuvent être contaminés... et alors transformés en redoutables adversaires.Malheureusement, aucune séquence de gameplay n'est à se mettre sous la dent pour ce soft prévu sur Xbox Series X et PC (et probablement Xbox One) dont la date de sortie n'a d'ailleurs pas été encore communiquée. En revanche, ce que l'on sait, c'est que cette nouvelle aventure concoctée par Undead Labs intégrera le Xbox Game Pass dès son premier jour de commercialisation et ça, c'est une très bonne nouvelle pour tous les abonnés au fameux service de Microsoft. Intéressés ?