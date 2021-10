Squid Game : la série coréenne de Netflix bientôt en jeu vidéo ? Qui pour le faire ? Premières rumeurs !

Ted Sarandos, directeur des contenus de Netflix,

a même de bonnes chances de devenir la plus grosse série tout court en passant devant La Chronique des Bridgerton. Bref, le phénomène est mondial et tout le monde veut s'emparer de ce succès et de surfer dessus. Si une Saison 2 n'est pas à l'ordre du jour, du côté du jeu vidéo, il semblerait que des éditeurs aient commencé à discuter pour adapter la série. C'est du moins ce que avance Tom Henderson sur Twitter, lui qui est reconnu pour avoir de bonnes informations avant les autres et qui écrit pour le site web DualShockers. Dans son tweet, il précise ne pas savoir quel studio serait dessus, mais on peut d'ores et déjà imaginer un Battle Royale différent des autres, puisqu'uil ne s'agirait pas de tirer sur ses adversaires avec des armes à feu.





Fall Guys is already this I guess.



But it's something different. Who knows, maybe you just get shot in the head if you lose instead of falling or something pic.twitter.com/GxHUDH1DCI