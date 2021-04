Sol Cresta : ce n'était pas un Poisson d'Avril, PlatinumGames annonce le jeu avec un 1er trailer

Game Rating

coréen, ça ne semble pas être une blague cette fois-ci. D'ailleurs, le studio nippon précise que Sol Cresta est le premier titre d'une série de jeux Neo Classic Arcade, et qu'il est en développement sur Nintendo Switch, Xbox One et PS4.Pour la date de sortie, il va falloir attendre encore un peu, mais cette manière de faire de PlatinumGames n'est pas sans rappeler la méthode employée par SEGA pour les mécaniques RPG de Yakuza : Like a Dragon qui, elles aussi, avaiet débuté sous la forme d'une boutade. On connaît la suite.



Pour tout vous dire, on a eu un doute en voyant l'annonce de PlatinumGames. En effet, il ne faudrait pas oublier qu'à l'origine, Sol Cresta est un Poisson d'Avril faisant référence à Moon Cresta et Terra Cresta, deux shoot'em up sortis dans les années 80. Mais vu que le jeu est bel et bien classifié par le