Sniper Elite 4 : un portage sur Nintendo Switch, le voilà en vidéo

Nintendo Direct Mini : Partner Showcase d'hier, Rebellion ayant diffusé un premier trailer. Sans surprise, cette version reprendra tous les ingrédients du jeu original, et disposera même de quelques fonctionnalités inédites. On pense notamment aux contrôles gyroscopiques, ainsi qu'aux vibrations HD pour une meilleure retranscription de l'impact des balles.Naturellement, le jeu sera compatible avec la manette Pro de la console, sans oublier le multijoueur à 8 en ligne et en local. Sniper Elite 4 est attendu sur Nintendo Switch pour la fin de cette année.