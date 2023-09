Slender The Arrival : le remaster des 10 ans aussi sur PS5, nouveau trailer

Nous sommes en 2023 et il y a 10 ans sortait un certain Slender, un jeu d'horreur qui a a participé au début de la mouvance des jeux d'horreur indépendants. En France, si le titre est devenu populaire, c'est grâce à Cyprien et à Squeezie, qui avaient fait pas mal de vidéos dessus. On s'en souvient d'ailleurs très bien, puisqu'on partageait les mêmes locaux à l'époque et que Jeuxactu les avais aidé d'ailleurs à tourner une de leur vidéo sur Cyprien Gaming. L'aura du jeu a même dépassé le cadre du jeu vidéo puisque je vous rappelle qu'un film est sorti en 2018, qui n'a malheureusement pas convaincu. La note spectateur sur Allociné affichant un triste 1.4/5... Malgré cela, Slender est encore dans tous les esprits et pour les 10 ans, les développeurs se sont dits que c'est le bon moment pour ressortir une nouvelle version du jeu. Alors, pas de nouvel épisode, mais une version remasterisée, utilisant un tas de nouvelles technologies, dont le moteur Unreal Engine 5.2. Pour le moment, le jeu est annoncé sur PC et PS5 pour le mois d'octobre prochain, soit à l'approche de la date anniversaire.