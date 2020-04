Silent Hill : le fameux reboot annoncé au mois de mai ? Un insider en est certain

Si l'on en croit les dernières indiscrétions de KatharsisT, le fameux reboot de Silent Hill devrait être dévoilé au mois de mai. Sur ResetERA , l'insider s'est en effet fendu d'un nouveau message dans le topic consacré au supposé projet, en indiquant : "C'est trop calme ici, mais ça ne devrait pas durer." Un utilisateur lui a alors fait remarquer qu'il était peu probable que le jeu soit annoncé en dehors d'un événement dédié à la PS5, ce à quoi KatharsisT lui a répondu : "MAYbe". "May" pour "mai", vous avez saisi le truc ?Contrairement à Resident Evil et ses différents projets en cours, la série Silent Hill est plus discrète. Elle fait pourtant l'objet de rumeurs selon lesquelles deux jeux seraient en préparation. Le premier prendrait la forme du reboot dont on vient de parler ; son développement serait dirigé par Keiichirô Toyama (réalisateur et scénariste du premier épisode) au sein de SIE Japan Studio. Quant au second titre, il marquerait le retour du Silent Hills de Hideo Kojima. Celui-ci aurait été contacté par Sony Interactive Entertainment qui ferait également office de médiateur entre le créateur de Death Stranding et Konami, conscient que le divorce entre les deux parties fut douloureux.Naturellement, tout cela est à prendre avec les pincettes, mais une probable annonce du reboot de Silent Hill le mois prochain coïncide avec la conférence PS5 que Sony Interactive Entertainment compterait organiser en mai