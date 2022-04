Shin Megami Tensei V : le jeu est un carton, le point sur les chiffres et un dessin exclusif

Masayuki Doi, le character designer, qui remercie allègrement les joueurs pour le soutien. Peut-on y voir le début d'une success story en Occident, un peu comme l'ont été Monster Hunter et Persona après des années d'indifférence dans les pays hors Japon. On croise les doigts pour eux.





Shin Megami Tensei V has sold 1 million units worldwide! ✨



Character Designer Masayuki Doi has created a special illustration to celebrate! Thank you so much for your support! #SMT5 pic.twitter.com/ZDKePUroZS