Senua : c'est Hellblade 3 mais sans être Hellblade 3, on vous explique tout !

Après deux épisodes très marqués par leur approche narrative et contemplative, Hellblade a fait son grand retour lors du Xbox Games Showcase 2026 avec un nouveau projet simplement intitulé Senua. Avec ce nouveau titre, le studio Ninja Theory a décidé de changer un peu la formule de sa licence phare et de la faire évoluer en un véritable jeu d’action-aventure, avec un accent beaucoup plus fort sur le gameplay. Ninja Theory explique vouloir revenir à une forme de gameplay plus proche de ses productions historiques comme Heavenly Sword ou Enslaved, avec une place nettement plus importante accordée aux combats et à l’exploration. Du coup, dans ce jeu Senua, notre guerrière Senua évolue désormais dans un monde toujours linéaire mais plus vaste et interconnecté, environ deux fois plus grand que celui de Hellblade 2, nous dit-on.









Autrement, les affrontements constitueront l’un des piliers de cette nouvelle vision, et Senua pourra désormais affronter plusieurs ennemis simultanément (incroyable), exploiter la verticalité des environnements et utiliser certains éléments du décor à son avantage. Son arsenal s’élargira également avec de nouvelles armes comme la grande hache, les doubles lames ou encore des attaques à distance via des lancers d’armes. Le système de combat gagne aussi en profondeur avec des capacités spéciales liées à la concentration, qui offriront davantage de liberté dans la manière d’aborder chaque affrontement. Ce n'est pas tout, le jeu introduira également des combats de boss, une première pour la licence, ainsi qu’un éventail plus large de mouvements permettant de fluidifier les déplacements et l’exploration. L’objectif affiché par le studio est de rendre l’expérience plus agressive, moins passive, tout en laissant davantage de place au joueur dans la manière d’aborder les situations.









Sur le plan narratif, l’histoire se déroulera dans une forme de purgatoire prenant la forme de la terre natale de Senua, où elle poursuit son voyage entre la vie et la mort. Evidemment, elle entendra toujours ses voix dans sa tête et c'est son psyché torturé qui la fera avancer. Sortie prévue en 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series.











