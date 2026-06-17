L'annonce de Senua il y a 10 jours cachait une stratégie de revente du studio Ninja Theory...

Il y a déjà dix jours, Xbox a créé la surprise en dévoilant Senua, le prochain projet de Ninja Theory, lors de son Xbox Game Showcase du 7 juin 2026. Sur le moment, l’annonce avait été plutôt bien accueillie : un nouveau Hellblade, une direction plus ambitieuse, un ton plus action assumé… sauf que quelques jours plus tard, le discours a complètement changé, puisque le studio est désormais cité parmi ceux que Microsoft pourrait fermer ou revendre. Et forcément, tout cela pose une question assez simple : pourquoi montrer un jeu d’un studio qu’on envisagerait de dégager à court terme ?







Selon plusieurs sources relayées par la presse spécialisée, dont le site GameFile, Microsoft aurait en réalité déjà prévu depuis un moment de se séparer de Ninja Theory. Le timing de l’annonce de Senua ne serait donc pas un hasard, mais plutôt une manière assez calculée de mettre le studio en vitrine au moment où son avenir interne devenait incertain. L’idée ne serait pas de le soutenir en interne, mais plutôt de le rendre plus attractif sur le marché, histoire d'appâter d'autres investisseurs. Parce qu'en montrant un projet concret, déjà en production et visiblement ambitieux, Microsoft aurait cherché à faciliter une éventuelle reprise du studio par un acteur externe plutôt que de le laisser disparaître sans valeur immédiatement identifiable.









Et forcément, en prenant en compte cette logique, le choix créatif autour de Senua prend aussi une autre lecture. Là où Hellblade était historiquement un jeu très intimiste, narratif et assez expérimental, ce nouvel épisode semble clairement partir sur quelque chose de plus spectaculaire, plus action, autrement dit, plus “vendable” sur un marché AAA classique. De leur côté, les dirigeants de Microsoft n’ont évidemment pas confirmé cette lecture des événements, et à ce stade, rien n’est officiellement acté concernant Ninja Theory. Mais le fait que le studio soit aujourd’hui mentionné aux côtés de Double Fine et Compulsion Games dans des discussions de restructuration interne montre bien que la situation est loin d’être stabilisée. En réalité, ce qui dérange le plus les joueurs et la communauté Xbox aussi, ce n’est même pas l’idée d’une potentielle vente ou fermeture de Ninja Theory, mais plutôt le contraste entre le discours public et la réalité en coulisses. Microsoft doit de toute façon trancher avant la fin de son année fiscale, fixée au 30 juin 2026, et d’ici là, le sort de Ninja Theory reste en suspens.



