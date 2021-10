Sans un Bruit (A Quiet Place) : le film avec Emily Blunt adapté en jeu vidéo, premières infos

C'est une annonce assez inattendue qui est tombée récemment, à savoir l'officialisation du jeu vidéo "A Quiet Place" (Sans un Bruit en VF ), adapté des films ayant pour vedette une certaine Emily Blunt et réalisé par John Krasinski. Programmé pour 2022, le jeu est en cours de développement chez trois studios différents : Saber Interacive, iLLOGIKA et EP1T0ME. Sur le site officiel qui a déjà ouvert ses portes , il est inscrit qu'il s'agira d'un jeu de survie qui va se dérouler dans l'univers du film de suspense/horreur. Les développeurs précisent que si le titre ne suivra pas le film à la lettre, l'ambiance sera en rebanche parfaitement respectée, avec des mécaniques de gameplay réfléchies pour mettre en place du suspense, de l'émotion et du drame pour lesquels la série est connue. Espérons que le résultat sera à la hauteur des attentes, d'autant que l'un des studios impliqué, Saber Interactive, est déjà à l'origine de deux autres adaptations issues du cinéma de genre, à savoir World War Z et Evil Dead. On croise donc les doigts. La sortie de A Quiet Place est attendue pour 2022.