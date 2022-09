Sam & Max : Save the World et Beyond Time & Space arrivent sur PlayStation, le trailer

Skunkape Games, un collectif de développeurs indépendant qui a rendu possible le projet, et nous propose de découvrir le résultat à travers une première vidéo. L'occasion de voir que les graphismes ont été retouchés, mais pas trop quand même, que l'éclairage est désormais

Parmi les point & click qui ont modernisé le genre, il y a la série des Sam & Max, plutôt bien représentée par les épisodes "Save the World" et "Beyond Time and Space", qui sont en réalité les Saison 1 et Saison 2 que le studio Telltale Games a réalisé entre 2006 et 2007. Si les jeux ont eu l'opportunité d'être portés sur Xbox 360 et Wii, les consoles PlayStation n'ont jamais eu la chance d'accueillir ce duo de détective. Certes, Sam & Max : Beyond Time and Space avait réussi à se frayer un chemin sur PS3, mais ce n'était pas le cas de Save the Word. Les choses vont être réparées en 2022 puisque les deux épisodes vont débouler sur PS4 et PS5 dans une version remastérisée le 29 septembre prochain. C'estdynamique, que la synchronisation labiale a éyé améliorée, que le son a été remasterisé et d'autres ajouts techniques.