ROUTINE : après 10 ans de silence radio, le jeu revient avec un trailer à l'ambiance pesante

devront explorer une base lunaire abandonnée à la recherche de réponses sur les événements qui s'y sont déroulés. Armés uniquement d'un outil d'assistance aux cosmonautes pour interagir avec les différents systèmes informatiques, ils seront confrontés





à une menace mystérieuse qui se cache dans le complexe lunaire. "Explorez les différentes sections de la station, des centres commerciaux abandonnés aux quartiers d'habitation détériorés, pour reconstituer le destin de ceux qui y ont vécu, est-il expliqué dans le communiqué. L'interface utilisateur minimale contribue à créer une expérience plus immersive alors que les joueurs tentent de courir, de se cacher ou de se défendre contre toute menace qui pourrait apparaître."





















Ils ont certainement été nombreux à se frotter les yeux en découvrant le nouveau trailer de ROUTINE dans le cadre de la conférence du Summer Game Fest 2022. Il faut dire que le jeu a été annoncé il y a maintenant une dizaine d'années, et compte tenu que Lunar Software n'a pas communiqué durant tout ce temps, on pensait le projet mort et enterré. Du coup, ce retour surprise valait bien quelques explications. "Pourquoi avons-nous pris la décision difficile de reprendre à zéro ? Parce qu'au fur et à mesure que nous nous approchions de la fin du développement - en tout cas, c'est que nous pensions - nous trouvions que de plus en plus de choses n'allaient pas et qu'elles impactaient l'expérience de jeu de manière négative, détaille le studio. Ça faisait alors cinq ans que l'on travaillait sur le jeu, et on ne pouvait tout simplement pas le sortir dans cet état."Devant faire face à des contraintes financières, et incapable de savoir quand ROUTINE pourrait être prêt, Lunar Software a alors quasiment mis le projet en stand-by jusqu'à ce qu'il s'associe à Raw Fury. C'est à ce moment-là que la situation s'est débloquée et que le développement du jeu a repris. Mais cette fois-ci, le studio ne fera pas la même erreur : il n'annoncera la date de sortie de ROUTINE que lorsqu'il sera certain de pouvoir la tenir.En attendant, on nous rappelle que dans ROUTINE, les joueurs