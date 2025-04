Rooftops & Alleys The Parkour Game : il arrive sur console, nouveau trailer

Le Parkour dans le jeu vidéo a de nombreux représentants, et de loin la franchise Assassin's Creed en tête. Mais en juin prochain, un nouveau venu va tenter de se faire une place au soleil, du moins sur consoles, puisque Rooftops & Alleys The Parkour Game avait déjà fait ses preuves sur PC l'année dernière. Jeu indépendant développé par Michel Losch, alias MLMEDIA, utilisant Unreal Engine 5, Rooftops & Alleys The Parkour Game est donc sorti en accès santicipé le 21 mai 2024, et a rapidement conquis une communauté passionnée grâce à son approche réaliste et exigeante du parkour. En effet, contrairement à de nombreux jeux où les mouvements sont automatisés, Rooftops & Alleys offre un contrôle total au joueur. Chaque saut, chaque flip, chaque réception nécessite une exécution précise, récompensant la maîtrise technique. Le jeu propose également des environnements urbains variés avec des conditions météorologiques dynamiques, permettant aux joueurs de s'exprimer librement à travers des figures acrobatiques.





Développé en solo, le jeu bénéficie d'une collaboration étroite avec sa communauté. Les retours des joueurs influencent directement les mises à jour, comme l'ajout de nouvelles figures acrobatiques et l'amélioration des animations pour une fluidité accrue. Cette approche participative a contribué à une réception très positive sur Steam, avec une majorité d'évaluations favorables. Rooftops & Alleys The Parkour Game arrive donc le 17 juin prochain sur PC, PS5 et Xbox Series et voici son trailer d'annonces sur ces consoles en question.