Resident Evil Code Veronica : Capcom de nouveau interrogé sur un potentiel remake

AestheticGamer affirmait qu'après le développement de Resident Evil Village, il n'était pas impossible qu'un remake de Code Veronica soit mis sur la table. "Laissez-moi vous dire que si vous tenez absolument à avoir un remake de Resident Evil : Code Veronica, faites-le savoir, exprimez-vous auprès de Capcom, expliquait-il sur Twitter. Une fois le développement de Resident Evil 8 bouclé, les gars devront s'attaquer à un autre projet, et je sais que les dirigeants mettent un point d'honneur à écouter les fans. Tout ça me fait penser qu'après Resident Evil 8, Code Veronica pourrait être mis sur la table si Capcom estime qu'il y a un intérêt."

Récemment, le site Noisy Pixel a eu l'opportunité d'échanger avec Yoshiaki Hirabayashi, le producteur de Resident Evil. Nos confrères lui ont demandé s'il fallait s'attendre à d'autres remake après celui de Resident Evil 4, et plus particulièrement un concernant Resident Evil : Code Veronica. Selon lui, un tel projet n'est actuellement pas à l'étude au sein de Capcom, mais peut-être que les équipes y réfléchiraient si l'opportunité devait se présenter. De la pure langue de bois comme on en a l'habitude.On rappelle que Resident Evil : Code Veronica est d'abord sorti sur Dreamcast en 2000, et qu'elle permet d'incarner Claire Redfield partie à la recherche de son frère Chris. Capturée et incarcérée dans une prison située sur l'île de Rockfort, elle comprend rapidement que le Virus-T s'est propagé partout.