Resident Evil Code Veronica : peut-on croire à un remake ? Capcom susceptible d'être à l'écoute

Même si Capcom n'a encore rien officialisé pour le moment, le remake de Resident Evil 4 ne fait plus l'ombre d'un doute. Une excellente nouvelle pour cet épisode qui a su révolutionner la série en 2005, notamment en proposant une caméra au niveau de l'épaule. Pour autant, certains fans regrettent que le choix de l'éditeur ne se soit pas porté sur Resident Evil : Code Veronica qui, il est vrai, pourrait avoir de la gueule avec le RE Engine. Du coup, doit-on faire définitivement une croix sur ce fantasme ?Si l'on en croit l'insider AestheticGamer - dont la fiabilité n'est plus à prouver - il n'est pas impossible que Capcom tende l'oreille si la communauté se fait suffisamment entendre. "Laissez-moi vous dire que si vous tenez absolument à avoir un remake de Resident Evil : Code Veronica, faites-le savoir, exprimez-vous auprès de Capcom, explique-t-il sur Twitter. Une fois le développement de Resident Evil 8 bouclé, les gars devront s'attaquer à un autre projet, et je sais que les dirigeants mettent un point d'honneur à écouter les fans. Tout ça me fait penser qu'après Resident Evil 8, Code Veronica pourrait être mis sur la table si Capcom estime qu'il y a un intérêt."Tout n'est pas mort donc, même si l'aspect financier est également à prendre en compte. Il suffit de voir du côté de la baston pour s'apercevoir que malgré l'envie des puristes pour des Capcom vs SNK 3, Tekken X Street Fighter, King of Fighters en 2D et autres Garou : Mark of the Wolves, rien ne bouge. Après, c'est vrai que vu les ventes de Resident Evil 2 (6,5 millions d'exemplaires) et Resident Evil 3 (2 millions), l'affaire semble moins délicate du côté de Capcom.