Resident Evil 3 : découvrez 13 minutes de pur gameplay

Afin de continuer à faire monter la hype autour de Resident Evil 3, Capcom vient de diffuser plus de 13 minutes de gameplay du jeu dans le cadre d'un livestream officiel. Si les initiés reconnaîtront au premier coup d'oeil les niveaux montrés, sachez que la démo reste bien anxiogène, preuve qu'après toutes ces années, le jeu reste diablement flippant, et qu'il n'avait besoin que d'un petit dépoussiérage technique afin de refaire le poids avec les productions modernes. Rappelons que Resident Evil 3 sortira le 3 avril prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil sur notre preview qui est disponible à cette adresse.