Red Dead Redemption : un Remake du 1er épisode en préparation sur PS5 et Xbox Series X ? Des images sèment le doute

Rockstar Games serait-il actuellement en train de préparer un Remake du 1er Red Dead Redemption sur PS5 et Xbox Series X ? C'est du moins ce que laissent penser des captures d'écran tirées des colonnes d'Amazon, qui précise aussi qu'une version améliorée du 2ème épisode est prévue sur consoles next gen', le tout devant arriver dans une compilation baptisée Red Dead Redemption : The Outlaws Collection ! Sur Reddit, ça spécule déjà sur la véracité du leak depuis quelques minutes, d'autant que la date de sortie mentionne le 31 décembre 2021, même si l'on sait que la boutique est un habitué des dates en placeholder. Reste à savoir si l'ensemble est vérifique ou s'il s'agit d'un fake...



On vous tient au courant bien évidemment...