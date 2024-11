Rage of the Dragons NEO : le jeu de baston de la NeoGeo à 6 000€ enfin disponible sur consoles actuelles !

Rage of the Dragons NEO vient de sortir sur les consoles actuelles du marché, aucun plateforme n'étant oubliée. L'occasion pour Piko Interactive, l'éditeur, et QUByte Interactive, le studio à l'origine du portage, dévoilent le trailer de lancement de ce jeu de baston qui met en avant Billy et Jimmy, les héros de la saga Double Dragon. Après quelques jours d'une bêta fermée qui s'est achevée tranquillement, le titre peut ainsi être accessible pour tout le monde, avec bien sûr la prise en compte du rollback netcode pour que les matchs en ligne soient les smooths possibles. Voici ce qu'il faut attendre d'un jeu tel que Rage of the Dragons NEO :

Système de combat double : choisissez deux combattants et passez de l'un à l'autre en temps réel pour créer des figures et des combos dévastateurs.

Mode Versus

Mode entraînement

Dragon Challenge - nouveau mode exclusif

Matchs classés ou occasionnels

Lobby jusqu'à 8 joueurs

Replay avec prise de contrôle

Tous les modes en ligne avec retour au netcode

Jukebox- choisissez la musique à jouer dans les menus

Plus de 80 combinaisons d'équipes en mode classique

Faisant toujours partie des cartouches NeoGeo les plus prisées sur le marché de l'occasion (plus de 6 000€ tout de même !),