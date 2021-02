R-Type Final 2 : du gameplay et une édition collector pour les amoureux du shoot'em up

- Le jeu R-Type Final 2

- La bande-son du jeu sur CD

- Le mini artbook "The Artwork of R-Type Final 2"

- Une boîte collector

Ça avance pas mal ces derniers temps concernant R-Type Final 2. Après nous avoir révélé la date de sortie de son jeu (calé au 30 avril 2021), NIS America revient faire la promotion de ce shoot'em up qui fait son grand come-back sur la scène. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo qui est mise en avant, avec cette envie de nous montrer le jeu en action, et donc du gameplay. Seul souci, sur les 60 secondes de vidéo, 20 sont consacrées à l'intro et à de la cinématique et 10 autres aux crédits. Résultat, on a 30 secondes de gameplay un peu épileptiques et pas grand chose à vous dire de bien intéressant. Selon le communiqué, le gameplay a été modernisé, que le jeu adaptera sa difficulté en fonction du skill du joueur et qu'on retrouvera toute la saveur d'un vieux R-Type à l'ancienne, puisque le coeur de cible reste évidemment les fans de la série, sans doute quarantenaire aujourd'hui, si ce n'est pas plus. Sachez d'ailleurs d'une édition collector, baptisée Inaugural Flight, est prévue et son contenu ne fait pas rêver, on va pas se mentir.