QuakeCon 2020 : le coronavirus contraint Bethesda à annuler le salon

Gaylord Texan Resort & Convention Center.



"Ces dernières semaines, nous nous sommes demandé si nous ne devions pas repousser la QuakeCon, d'autant qu'il s'agissait du 25ème anniversaire de l'événement, peut-on lire. Mais compte tenu des défis logistiques et des incertitudes liées au coronavirus, nous avons fait le choix difficile de l'annuler. La santé et la sécurité de nos employés, des bénévoles, des exposants, des sponsors et des joueurs restera toujours notre priorité absolue. Et puis, compte tenu de la période actuelle, il serait malvenu de parler de rassemblement alors que c'est justement la dernière chose à faire."



Bien évidemment, certains peuvent s'interroger sur la nécessité d'annuler la QuakeCon 2020 alors que le salon ne devait avoir lieu qu'en août. "Bien que nous ne puissions pas savoir où l'épidémie en sera au mois d'août, nous savons néanmoins que nous ne serons pas en mesure de tout organiser dans les temps selon le planning que nous nous étions fixé", souligne Bethesda Softworks. La QuakeCon 2020 rejoint donc la GDC 2020 et l'E3 2020 dans la liste des grands salons vidéoludiques annulés cette année.





An update on QuakeCon 2020: pic.twitter.com/1FYUauI7PY — QuakeCon (@QuakeCon) 31 mars 2020

Alors que les organisateurs de la gamescom 2020 envisagent une édition 100% digitale si les mesures sanitaires l'exigent, ceux de la QuakeCon 2020 ont décidé de s'épargner des maux de tête. En effet, Bethesda Softworks fait savoir par le biais de Twitter qu'il a décidé d'annuler purement et simplement l'événement, sachant qu'il devait avoir lieu du 6 au 9 août au