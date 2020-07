QuakeCon 2020 : le salon devient la QuakeCon at Home, les dates sont connues

exclusifs “Dogvahkiin” et “Catodemon” seront reversées à Dallas Pets Alive et , deux organismes défendant les intérêts des animaux. QuakeCon at Home que nous aurons jamais à organiser, alors le t-shirt de cette année sera véritablement unique", nous glisse-t-on malicieusement. A noter que les recettes obtenues avec les t-shirts FOUR PAWS , deux organismes défendant les intérêts des animaux.

Si, en avril dernier, Bethesda Softworks a annoncé l'annulation de la QuakeCon 2020 en raison du COVID-19, ça ne l'a pas empêché de réfléchir à un plan B capable de satisfaire les adeptes du salon. Voilà pourquoi la maison annonce la QuakeCon at Home, un événement en ligne qui aura lieu du 7 au 9 août. "Pendant ces trois jours, préparez-vous à des diffusions mondiales, des tournois (bien sûr !), des collectes caritatives et bien plus, peut-on lire sur le site officiel . Et la LAN BYOC, le cœur de la QuakeCon, sera cette fois-ci virtuelle et utilisera les équipes Twitch pour rassembler les fans et leurs jeux d'une nouvelle façon."On notera que les collectionneurs peuvent dès à présent jeter un oeil à la boutique de Bethesda Softworks , où sont disponibles en précommande des produits à l'effigie de cette QuakeCon at Home. "Avec un peu de chance, ce sera l'unique