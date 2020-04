PUBG : quand Glen Schofield (Dead Space, Call of Duty) parle du futur jeu solo basé sur la série

On aurait tendance à l'oublier, mais l'an passé, Glen Schofield a pris la tête de Striking Distance, un studio fondé sous l'égide de PUBG Corporation. Si les dirigeants sud-coréens sont allés chercher le créateur de Dead Space (Visceral Games), c'est tout sauf un hasard : ils lui ont demandé de développer un jeu solo et narratif basé, bien évidemment, sur PUBG. Bien que rien ne filtre pour l'instant, celui qui a également travaillé sur Call of Duty (Sledgehammer Games) a néanmoins glissé quelques infos dans le cadre d'interviews accordées à Escapist Magazine et VentureBeat Ainsi, on apprend qu'après avoir quitté Activision, Glen Schofield était déjà prêt à remettre les mains dans le cambouis. "J'avais quelques idées en tête, une en particulier, explique-t-il. J'ai vraiment aimé discuter avec eux [PUBG Corporation, ndlr], j'ai également apprécié leur philosophie sur le plan créatif et le temps qu'ils se donnent." Après avoir pitché le jeu, il a obtenu le feu vert pour constituer une équipe. "Ils n'ont pas dit : 'Oui, mais...', ou 'oui, et...'. Il ont tout simplement dit : 'Oui'", affirme-t-il. Lors des réunions visant à mesurer l'avancée du chantier, même si PUBG Corporation se permet une ou deux suggestions pour la forme, Glen Schofield a carte blanche.Le bonhomme a bien voulu confier que le développement du jeu avait débuté il y a environ 7-8 mois, et que l'essentiel des travaux portait pour le moment sur les mécaniques de gameplay et l'histoire. Malgré l'épidémie de coronavirus, l'équipe (qui compte à peu près 70 personnes, en attendant le recrutement d'une cinquantaine de salariés supplémentaires) demeure opérationnelle grâce au télétravail, et plus particulièrement aux visioconférences avec l'application Zoom. Un meeting de 15 minutes est organisé chaque jour, histoire que tout le monde reste efficace.Plus concrètement, à quoi faut-il s'attendre ? "Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'un shooter, tempère Glen Schofield. Il est préférable de parler de jeu d'action, parce que c'est le genre sur lequel j'ai travaillé ces dernières années avec Dead Space, Call of Duty et Le Seigneur des anneaux - ce n'était pas des shooters à 100%, c'était avant tout des jeux d'action. C'est ce que je préfère, et c'est là où nous voulons aller." Il n'en dira pas plus, si ce n'est que le jeu tournera sur l'Unreal Engine.Avec des conditions de travail manifestement excellentes, et le soutien indéfectible de PUBG Corporation, Glen Schofield semble avoir trouvé l'endroit idéal pour concrétiser ses idées. Et compte tenu de son CV, les fans de PUBG s'attendent forcément à du lourd.