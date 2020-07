Private Division fait équipe avec les créateurs d'Ori pour leur nouveau jeu

"

, a-t-il confié.

"





League of Geeks (derrière le jeu de plateau numérique

. Le premier de ces titres ne sortira pas avant l'année fiscale 2022 de Take-Two."

Private Division fait savoir par le biais d'un communiqué officiel avoir signé un accord avec Moon Studios (les créateurs d'Ori) pour son prochain jeu. "Ces dix dernières années, le développement de la série Ori a été une expérience incroyable pour notre équipe, et nous sommes heureux de viser encore plus haut avec un nouveau jeu d'action-RPG, déclarent Thomas Mahler et Gennadiy Korol, cofondateurs du studio. Nous estimons devoir notre succès au processus de 'peaufinage itératif' que nous utilisons et nous continuerons de développer des jeux de cette manière afin d'obtenir un titre encore meilleur que toutes nos précédentes réalisations."Aucun détail n'a filtré pour le moment, mais Thomas Mahler avait confié en avril dernier que le titre se focaliserait davantage sur les êtres humains.Créer un monde fantastique nous aide certainement à raconter des histoires qui ne tiendraient pas dans un autre universUne expérience intéressante serait de transposer l'histoire d'Ori aux êtres humains ; par exemple, Kuro qui commettrait un génocide. Vous voyez ? Ce serait complètement fou ! A travers des créatures imaginaires, on peut élaborer des histoires fortes sur le plan émotionnel sans que les gens se posent la moindre question. Nous sommes en plein dedans en ce moment, étant donné que notre prochain jeu tournera autour des êtres humains. Avec le fantastique, c'est nettement plus facile. Quand j'y repense, c'est dingue le nombre de choses choquantes que je me suis permis.Moon Studios n'est pas le seul à avoir conclu un partenariat avec Private Division, puisque l'on apprend queArmello) et Roll7 (OlliOlli, NOT A HERO, Laser League) en ont fait de même. "En collaboration avec ces développeurs, Private Division dévoilera à l'avenir plus de détails sur chacun de ces projets, nous précise-t-on. Ces trois titres sont en phase initiale de développement et aucune date de sortie n'a été fixée