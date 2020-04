Moon Studios : le prochain jeu des créateurs d'Ori se focalisera sur les êtres humains

Zelda, Diablo, Dark Souls et d'autres titres de ce type. Il s'agira d'un Action-RPG dont le but est on ne peut plus clair : révolutionner le genre. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Moon Studios lui-même. " Après avoir redéfini le Metroidvania avec Ori, notre nouvel objectif est de révolutionner l'Action-RPG ", était-il mentionné dans les offres d'emploi. Rien que ça.

Après les excellents Ori and the Blind Forest et sa suite Ori and the Will of the Wisps, Moon Studios explorera des voies autres que celles du fantastique. C'est en effet ce qu'a confirmé Thomas Mahler, le fondateur du studio, à nos confrères de GameSpot . Un défi on ne peut plus périlleux compte tenu de la qualité remarquable des deux productions précédentes. "Créer un monde fantastique nous aide certainement à raconter des histoires qui ne tiendraient pas dans un autre univers, a-t-il confié. Une expérience intéressante serait de transposer l'histoire d'Ori aux êtres humains ; par exemple, Kuro qui commettrait un génocide. Vous voyez ? Ce serait complètement fou ! A travers des créatures imaginaires, on peut élaborer des histoires fortes sur le plan émotionnel sans que les gens se posent la moindre question."Avant d'ajouter : "Nous sommes en plein dedans en ce moment, étant donné que notre prochain jeu tournera autour des êtres humains. Avec le fantastique, c'est nettement plus facile. Quand j'y repense, c'est dingue le nombre de choses choquantes que je me suis permis." En décembre dernier , on apprenait que Moon Studios était à la recherche de Senior Designers familiers avec