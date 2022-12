Post Trauma : un nouveau jeu d'horreur fait son apparition, les environnements sont glauques

Les Game Awards 2022 ont permis de mettre en lumière Post Trauma, un nouveau jeu d'horreur actuellement en développement chez RED SOUL GAMES, un jeune studio espagnol qui va tenter d'apporter sa pierre à l'édifice dans le genre des survival horror. On ne sait pas grand-chose du jeu pour le moment, sauf que l'on incarnera un certain Roman, un conducteur de train qui va se retrouver coincé dans un monde parallèle où les environnements sont envahis d'éléments organiques assez répugnants. Avec sa lampe-torche à la main, notre quadragenaire bedonnant va essayer de se frayer un chemin vers le monde réel et essayer de comprendre comment il a atterri dans ces lieux un peu glauques. Il est quand même précisé sur le site officiel du jeu que la peur provient surtout de soi, ce qui signifie qu'on n'est pas à l'abri que notre homme délire complètement. En attendant, les développeurs précisent que le jeu s'inspirera des jeu d'horreur classiques et modernes, avec un mélange de plan fixes et d'une caméra plus mobile. Le jeu est en cours de développement sur PC et consoles pour une date indéterminée. Voici le trailer pour patienter.