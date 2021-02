Pigeon Simulator : un jeu où l'on incarne un pigeon avec des super-pouvoirs, 1er trailer WTF

Dans la famille des jeux les plus WTF du moment, voici venir Pigeon Simulator, un jeu développé par le studio HakJak et édité par tinyBuild pour une date qui reste encore à déterminer. En attendant, on peut d'ores et déjà se régaler avec les premiers screenshots et le trailer d'annonce qui nous plongent dans cette ambiance délurée où le joueur va contrôler un pigeon doté de super-pouvoirs. Elu parmi les élus de la race des rats volants, le joueur va devoir faire la misère au genre humain en les maltraitant. Il sera possible de leur voler leur petit déjeuner de leurs mains (un donut par exemple), de leur déféquer dessus (un classique), les faire virevolter comme sur un ring de catch, ou mieux les attraper par les pieds, prendre de l'altitude et les lâcher pour que la gravité s'occupe du reste. Décrit comme un jeu bac à sable où il sera possible de faire tout et n'importe quoi, ce Pigeon Simulator rappelle bien évidemment un certain Goat Simulator et pas seulement pour ses graphismes obsolètes. Le titre se distingue néanmoins par le fait que la ville sera générée aléatoirement, avec des niveaux en extérieur et d'autres en intérieur. Le pigeon possèdera un arme de compétences à faire évoluer au fil des missions, à travers un système basé sur l'ADN et l'alchimie de l'estomac. On pourra aussi customiser son volatile pour lui donner un peu plus de gueule. S'il possède d'ores et déjà une page Steam, on ne sait en revanche pas quand le jeu sortira. Patience.