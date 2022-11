Pepper Grinder : Devolver a trouvé un nouveau jeu indé prometteur, 1er trailer de gameplay

Parmi les jeux annoncés lors du Nintendo Direct spécial jeux indé ce soir, un certain Pepper Grinder s'est fait remarquer. Logique quand on sait que c'est Devolver Digital qui produit le titre, lui qui sait toujours flairer les bonnes productions au potentiel énorme. Développé par le studio indépendant Ahr Ech, Pepper Grinder est un jeu qui propose certes des graphismes pixel-art devenus très à la mode ces dernières années, mais se distingue par son gameplay basé sur le drill, à savoir le fait de forer dans le sol. On y incarne Pepper, une jeune femme aux cheveux bleus, équipée d'une foreuse (baptisée Grinder) qui lui permet de creuser des tunnels et donc de se déplacer sans le moindre obstacle. Mais sa foreuse lui sert aussi d'arme, puisqu'elle peut pulvériser les ennemis, sachant que certains seront d'immenses créatures comme on peut le voir dans le premier trailer de gameplay. Pepper Grinder promet de l'action, de la plateforme, mais aussi des énigmes à résoudre. Sortie programmée pour le Printemps 2023 sur PC et Nintendo Switch uniquement.