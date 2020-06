PAX Australia : l'édition 2020 est annulée à cause du coronavirus

Bien que le plus gros de la crise du coronavirus soit derrière nous (en tout cas, on l'espère), les salons dédiés au jeu vidéo continuent d'être annulés, le dernier en date étant la PAX Australia. L'édition 2020 vient donc d'être supprimée du calendrier, afin d'éviter de propager le virus COVID-19 plus que nécessaires. Prévu pour se tenir du 9 au 11 octobre dans le convention center de Melbourne, le salon a donc été reporté en 2021, mais en jetant un oeil au communiqué officiel, on se dit qu'il n'est pas impossible que des alternatives voient le jour en ligne. Bref, il va falloir attendre 2021 pour pouvoir refaire l'expérience des couloirs bondés, et des mauvais repas de midi payés une fortune après une queue interminable.