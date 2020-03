PAX East 2020 : on vous fait visiter le salon de Boston avec nos photos

Cette année, JEUXACTU a eu le privilège de se rendre à Boston pour la PAX East qui bat actuellement son plein. Cette année d'ailleurs, le salon doit composer avec l'épidémie de Coronavirus qui a fait fuir certains éditeurs et constructeurs. Le plus grand de tous est sans nul doute Sony, qui avait pourtant l'intention de proposer une démo jouable de The Last of Us 2. Pour des raisons sanitaires et de sécurité, PlayStation manque donc à l'appel, tandis que Square Enix a maintenu sa présence dans le hall, malgré l'annulation de la venue de plusieurs développeurs japonais pour les mêmes raisons que celles avancées par Sony. Malgré cette crainte légitime, la PAX East n'a pas désempli, le public ayant répondu présent, tandis que le reste des exposants ont continué à présenter leurs jeux. Sur place, peu de place à la peur, et seuls quelques visiteurs portaient un masque.

Il faut aussi savoir que contrairement aux grands salons européens qui se contentent d'offrir des stands à leurs visiteurs, la PAX est remplie d'activités annexes qui attirent tout autant les joueurs. De très nombreuses présentations et conférences ont lieu dans les auditoriums, tandis que plusieurs grandes salles sont dédiées aux rencontres entre joueurs. L'expo abrite également des compétitions de jeux, des salles pleines de machines rétrogaming, d'une zone LAN PC, ou encore de vastes tables pour les adeptes de jeux tabletops. Histoire de vous donner un aperçu de ce salon assez atypique, et en attendant, nos previews et autres reportages à venir, on vous fait un tour du salon avec ces quelques photos.