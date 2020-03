Paper Beast : la date de sortie du jeu est connue, une vidéo en prime

Eric Chahi (le créateur d'Another World) tentera de donner une nouvelle dimension à l'exploration, avec notamment une faune et une flore au coeur de l'expérience. En gros, on nous promet que la foultitude d'interactions entre le joueur, les animaux et la narture permettra à chacun de vivre une aventure différente de celle des autres joueurs. On ne manquera pas de s'en assurer lorsque nous aurons Paper Beast entre les mains.