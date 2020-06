Paper Beast : après la PS4, le jeu VR d'Eric Chahi (Another World) va sortir sur PC

Disponible depuis le 24 mars dernier sur PS4, Paper Beast sortira sur PC dans le courant de l'été. C'est effectivement ce que le studio Pixel Reef fait savoir par le biais d'un communiqué officiel, en se gardant bien de dévoiler la moindre date exacte. Il précise néanmoins que le dernier-né d'Eric Chahi (Another World, From Dust, Heart of Darkness) est parfaitement compatible avec le HTC Vive, l'Oculus Rift et le Valve Index.Comme on pouvait s'y attendre, cette version intégrera quelques nouveautés par rapport à la mouture PS4, comme des plantes et des animaux supplémentaires, une meilleure qualité visuelle, un mode "Sandbox" plus riche, ou encore des ajustements au niveau du gameplay. Pour ceux que ça intéresse, on rappelle que notre test de Paper Beast est disponible à cette adresse