Pacer : enfin une date de sortie pour l'héritier spirituel de WipEout, c'est pour bientôt

14 circuits, ses 5 vaisseaux customisables, et ses musiques composées par

CoLD SToRAGE (les fans de WipEout apprécieront) ou encore Dub FX.







PACER



Un Storm Mode unique en solo ou multijoueur : une lutte pour la vie dans un espace de jeu réduit – le tout premier mode Battle Royale jamais vu dans un jeu de course arcade

Un Mode Spectateur : observez les pilotes avec les différentes caméras – Chase, Nose, Orbit ou Environment – tout en consultant toutes les statistiques de la course

Des options de personnalisation : véhicules, armes et éléments cosmétiques

Un Mode Replay : enregistrez et partagez vos meilleures actions et plus encore

Un Mode Classé en ligne : positionnez-vous sur le tableau des scores face aux meilleurs joueurs du monde entier

Tournois en ligne / Mode Spectateur : diffusez vos courses ou encouragez vos champions lors d’évènements à tous les niveaux

Campagne : débloquez des costumes d’équipe, ainsi que de nouvelles pistes pleines de défis et classes de vitesse

Partenariat Designer Republic : des graphismes qui ont influencé toute une génération de jeux et musiques

Bande-son et effets spéciaux : Créé par Tim Wright, a.k.a CoLD SToRAGE

Chat vocal en jeu : des échanges en jeu plus simples et amusants

Serveurs hébergés : un jeu en ligne amélioré et plus fluide, ainsi qu’une réduction des risques de tricherie

C'est par le biais d'un communiqué officiel que R8 Games annonce que Pacer sera disponible à partir du 29 octobre prochain sur Xbox One, PC et PS4. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, on rappelle que ce jeu de course futuriste est développé par les géniteurs de WipEout, ce qui explique pourquoi beaucoup le considèrent déjà comme son héritier spirituel. Connu sous le nom de "Formula Fusion" au moment de son lancement en Early Access (Steam) en août 2015, Pacer s'affichera en 4K 60fps d'après ses développeurs, sans oublier ses