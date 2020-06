Epic Games Store : voici le prochain titre offert, c'est un excellent jeu coop

Epic Games a clairement régalé sa communauté ces dernières semaines en offrant GTA 5 ou Borderlands The Handsome Collection, rien que ça, sur l'Eic Games Store : loin de perdre la main, la firme continue sur sa lancée et vient d'annoncer la mise en gratuité d'un autre met de choix... Overcooked.



Et avant de crier au scandale devant l'apparence toute mignonne de ce jeu indépendant, nous vous conseillons vivement de vous épauler d'un, de deux ou de trois copains et de vous essayer à cette délicieuse expérience qui mise tout sur l'entre-aide et la coopération. Le succès bouillant de ce premier opus aura d'ailleurs permis à Team17 de concocter une suite, toujours basée sur la cuisine et le team play, qui ravit les papilles de bien des joueurs. L'essayer, c'est l'adopter.